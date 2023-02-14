بعد ارتفاعه الكبير.. كم بلغ الدولار بعد الظهر؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2023 - 16:16
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بعد ارتفاعه الكبير.. كم بلغ الدولار بعد الظهر؟
منذ 11 mins
14 February، 2023
لبنان
بلغ سعر صرف الدولار بعد ظهر اليوم الثلاثاء 71600 ليرة مبيع و 71200 ليرة شراء.
المصدر:
موقع المنار
سعر صرف الدولار
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