بعد ارتفاعه الكبير.. كم بلغ الدولار بعد الظهر؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2023 - 16:16

بعد ارتفاعه الكبير.. كم بلغ الدولار بعد الظهر؟

منذ 11 mins 14 February، 2023
سعر صرف
لبنان

بلغ سعر صرف الدولار  بعد ظهر اليوم الثلاثاء 71600 ليرة مبيع و 71200 ليرة شراء.

المصدر: موقع المنار

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