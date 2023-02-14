علماء روس يبتكرون طريقة لإنتاج سبائك فائقة المتانة لصناعة الطائرات

ابتكر علماء جامعة الشرق الأقصى الروسية طريقة جديدة للحصول على سبائك ذات صلابة ومتانة فائقة لاستخدامها في قطاع صناعة االطائرات.

ويشير الموقع الرسمي للجامعة، إلى أن العلماء تمكنوا أيضا من تخفيض درجة حرارة هذه العملية وتقليص مدة الدورة اللازمة لتصنيع السبيكة.

وجاء في بيان الجامعة “حصل العلماء باستخدام أحدث تقنيات تلبيد الانتشار، على مركب قوي من خمسة معادن مختلفة، مع الحفاظ على سلامة الحجم الكامل للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، تمكنوا من تخفيض درجة الحرارة الإجمالية للعملية وقلصوا مدة دورة تصنيع المركب”.

ويضيف البيان موضحا، تنتج على اساس هذه السبائك المعدنية مختلف قطع الغيار والهياكل والمعدات والتقنيات التي تعمل في ظروف قاسية، كما في قطاع صناعة المحركات التي تتطلب جميع مكوناتها وهياكلها جودة عالية.

وقد أكدت جودة هذه السبائك مجموعة من الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية في معهد موسكو للطيران ومعهد البوليتكنيك التابع لجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.

ويشير سيرغي تشوكيلينوف، مدير المركز العلمي والتعليمي لتطوير تقنية صناعة المحركات في معهد موسكو للطيران، إلى أن هذه الابتكارات هي أساس تحسين جودة المنتجات وتصاميم محركات الطائرات ورفع كفاءتها الانتاجية وسلامة تشغيلها.

المصدر: تاس