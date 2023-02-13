مبادرة انسانية يمنية تحط رحالها في حلب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2023 - 23:16

مبادرة انسانية يمنية تحط رحالها في حلب

منذ 1 ساعة 13 February، 2023
سورية - عربي وإقليمي

مبادرة انسانية يمنية تحط رحالها في احد مخيمات الايواء في حلب .

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