الحركة الأسيرة تقرر الشروع بسلسلة خطوات تبدأ بالعصيان وتنتهي بالإضراب

صورة تعبيرية قررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، يوم الإثنين 13 فبراير 2023 الشروع بسلسلة خطوات تبدأ بالعصيان وتنتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام، ردًا على إجراءات وزير الأمن القومي “الإسرائيلي” إيتمار بن غفير بحق الأسرى.

وقالت لجنة الطوارئ في بيانها، إن الإضراب المفتوح عن الطعام للأسرى سيبدأ في الأول من شهر رمضان المبارك.

وأكدت أن الأسرى سيخوضون هذا الإضراب بمطالب وبقيادة موحدة، مشددة على أن “حجم العدوان الذي نواجهه منذ بداية العام يتطلب من كافة أبناء شعبنا وقواه الحية إسنادنا بكافة الأدوات”.

ودعت الكل الفلسطيني لأن يلتقط رسالة الأسرى؛ قائلة، “فلم نعد نحتمل استمرار التنكيل بنا ليلا ونهارا”.

المصدر: وكالة شهاب