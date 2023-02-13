نادي الأسير: قوات القمع ما تسمى “اليمّاز” تقتحم قسم “16” في سجن “عوفر” وتجري عمليات تفتيش واسعة (وكالة شهاب) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2023 - 16:12

نادي الأسير: قوات القمع ما تسمى “اليمّاز” تقتحم قسم “16” في سجن “عوفر” وتجري عمليات تفتيش واسعة (وكالة شهاب)

منذ 59 mins 13 February، 2023
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