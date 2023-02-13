نادي الأسير: قوات القمع ما تسمى “اليمّاز” تقتحم قسم “16” في سجن “عوفر” وتجري عمليات تفتيش واسعة (وكالة شهاب) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2023 - 16:12
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استمرار أعمال الإغاثة في تركيا وسوريا اثر الزلزال الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي وعدد الوفيات تجاوز الـ 37 ألفاً
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 31643 وفاة وأكثر من 80 ألف مصاب وفي سوريا إلى 5300 وفاة وأكثر من 7 آلاف مصاب
الأمم المتحدة ترجح تضاعف عدد ضحايا الزلزال سوريا وتركيا
صندوق النقد الدولي: حان الوقت للوقوف الى جانب الشعب السوري الذي دمره الزلزال
وصول قافلة مساعدات إلى اللاذقية مقدمة من حزب الله تضم 23 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية لدعم العائلات المتضررة من الزلزال
طائرات عراقية واماراتية وسودانية تصل الى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات اغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مغلقة بشأن الاستجابة للزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا ولبحث امكانية فتح الممرات الآمنة
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية مارتن غريفيث يصل الى حلب ويطلع على واقع الاحياء المتضررة جراء الزلزال
وكالة الفضاء الروسية تلتقط صوراً تظهر حجم التغير في الأرض بسبب زلزال تركيا وترصد تصدعاً "غريباً وهائلاً" بولاية هطاي
هيئة مكتب مجلس النواب تجتمع برئاسة الرئيس نبيه بري لتحديد جدول اعمال الجلسة التشريعية أبرزها الكابيتال كونترول
مراسلة المنار: هيئة مكتب مجلس النواب اللبناني تعلن انه لا جلسة تشريعية الخميس المقبل
الرئيس نبيه بري يلتقي في عين التينة سفراء دول اميركا، فرنسا، مصر، قطر، والمستشار في السفارة السعودية في لبنان
الاتحاد العمالي العام: جمعية المصارف باضرابها تعاقب اللبنانيين وتذلهم
طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات عنيفة ضد أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية في خان يونس وبيت حانون شمالي قطاع غزة
استشهاد الشاب الفلسطيني أمير بسطامي (22 عاماً) خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمدينة نابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: 88 إصابة بينها 6 بالرصاص الحي في مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس: 25 مصابا بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جبل المكبر
حكومة الاحتلال تشرعن 9 مستوطنات بالضفة وتدعم مخططات الوزير ايتمار بن غفير الرامية لتوسعة الاعتداءات في القدس المحتلة
اغلاق شوارع في "تل أبيب" تمهيداً لاحتجاجات واسعة في القدس ضد التعديلات على "قانون القضاء" في الكيان الصهيوني
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: الصين باتت الشريك التجاري الأول لإيران رغم العقوبات المجحفة على طهران
كنعاني: طهران تعلن استعدادها لتبادل السجناء مع الأميركيين بشكل غير مشروط ومن دون ربط ذلك بالقضايا الأخرى
احتجاجات في ألمانيا تطالب السلطات بوقف امدادات الأسلحة الى أوكرانيا ودعوات شعبية لبدء المفاوضات بين موسكو وكييف
المجلس العسكري السوداني يوافق على السماح لروسيا ببناء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر
الولايات المتحدة الأميركية تسقط جسماً طائراً جديداً فوق أراضيها على حدودها مع كندا في رابع عملية من هذا النوع خلال أسبوع
الصين الشعبية تعلن أن مناطيد أميركية دخلت مجالها الجوي "أكثر من 10 مرات" منذ كانون الثاني/ يناير2022
الاحتفال يقام في مجمع سيد الشهداء(ع) ـــ الضاحية الجنوبية لبيروت وفي حسينية الرجال في بلدة جبشيت وفي حسينية الإمام الحسن في بلدة النبي شيت وفي مجمع الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في طير دبا
نادي الأسير: قوات القمع ما تسمى “اليمّاز” تقتحم قسم “16” في سجن “عوفر” وتجري عمليات تفتيش واسعة (وكالة شهاب)
منذ 59 mins
13 February، 2023
العدو الصهيوني
سجن عوفر
فلسطين
قوات القمع اليمّاز
نادي الاسير الفلسطيني
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