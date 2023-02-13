صندوق النقد: من غير المرجح أن يأثر الزلزال على نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا

قال المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي إنه من غير المرجح أن يكون تأثير الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي على نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.

وأضاف أن استثمارات القطاعين العام والخاص في إعادة الإعمار قد تعطي دفعة لنمو الناتج الإجمالي المحلي بعد التأثير الأولي للكارثة على مدى الأشهر القليلة المقبلة.

وتعهد أردوغان ببدء العمل في إعادة بناء المدن “في غضون أسابيع”، قائلا إن مئات الآلاف من المباني باتت غير صالحة للسكن، بينما أصدر تحذيرات صارمة بالتعامل مع المتورطين في عمليات النهب بالمناطق المتضررة من الزلزال.

المصدر: موقع المنار