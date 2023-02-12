فلسطين: اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وجنود العدو على مداخل مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2023 - 14:08

فلسطين: اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وجنود العدو على مداخل مخيم جنين

منذ 6 mins 12 February، 2023
أخبار موقع المنار

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