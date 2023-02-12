معهد الزلازل التركي: هزة ارتدادية جديدة في ولاية غازي عنتاب بقوة 3 درجات على مقياس ريختر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2023 - 14:08

معهد الزلازل التركي: هزة ارتدادية جديدة في ولاية غازي عنتاب بقوة 3 درجات على مقياس ريختر

منذ 2 ساعة 12 February، 2023
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