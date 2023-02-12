سانا: محافظة ريف دمشق تسير قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 25 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية إلى المتضررين من الزلزال في حلب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2023 - 11:44

سانا: محافظة ريف دمشق تسير قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 25 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية إلى المتضررين من الزلزال في حلب

منذ 2 ساعة 12 February، 2023
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