الخارجية الفلسطينية : إرتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جرّاء زلزال تركيا و سوريا إلى 88 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2023 - 09:08

الخارجية الفلسطينية : إرتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جرّاء زلزال تركيا و سوريا إلى 88

منذ 8 mins 12 February، 2023
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