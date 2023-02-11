العثور على سوري في ورشة في جون قضى اختناقا بالغاز

أفادت”الوكالة الوطنية للاعلام” انه عثر صباح اليوم، على جثة عامل سوري(23 عاما)، داخل غرفته في إحدى الورش التي يعمل فيها، في بلدة جون في إقليم الخروب.

ولدى حضور عدد من العمال إلى الورشة للعمل صباحا، فوجئوا بعدم وجود الشاب، فقاموا بمناداته، فما من مجيب، وعندها فتحوا باب الغرفة بقوة، فوجدوه جثة والى جانبه مدفأة على الغاز، ومازالت قبد التشغيل .

وعلى الأثر، حضرت الأجهزة الأمنية، والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي، وتم الكشف على الجثة، حيث تبين، انه توفي اختناقا بثاني اوكسيد الكربون الذي انتشر في الغرفة، بفعل تشغيل المدفأة وهو في حالة النوم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام