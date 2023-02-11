ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 20665 شخصا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية صباح اليوم السبت أن حصيلة قتلى الزلزال في جنوب شرق البلاد ارتفعت إلى 20665 شخصا.

وحسب السلطات التركية، فإن عدد المصابين بلغ 80088 شخصا حتى الآن، فيما تم إجلاء أكثر من 92 ألف شخص من المناطق المنكوبة.

وتمكنت فرق الإنقاذ التي تواصل عملها في الولايات التركية المتضررة من الزلازل، من انتشال 67 مواطنا حيا في آخر 24 ساعة.

وأفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن مسؤولين وأطباء، بأن عدد وفيات الزلزال في سوريا بلغ 3533، لتصبح الحصيلة العامة المؤكدة للقتلى في البلدين 24218 شخصا، حسب الوكالة.

المصدر: وكالات