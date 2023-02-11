الأمم المتحدة تطلب 77 مليون دولار لمساعدة 874 ألفا من متضرري الزلزال في تركيا وسوريا

طلب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ، 77 مليون دولار لمساعدة 874 ألف شخص تضرروا جراء الزلزال في تركيا وسوريا.

وقالت الوكالة الأممية التي تتخذ من روما مقرا لها، إن “برنامج الغذاء العالمي يطلب 77 مليون دولار لتقديم المساعدة بحصص غذائية ووجبات ساخنة لما مجموعه 874 ألف شخص تضرروا من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا”.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن عدد المحتاجين للمساعدة “يشمل 284 ألف نازح جديد في سوريا و590 ألفا في تركيا بما في ذلك 45 ألف لاجئ و 545 ألف نازح داخليا”.

ووفقا لمسؤولين أتراك والأمم المتحدة فقد تضرر نحو 24.4 مليون شخص في سوريا وتركيا جراء الزلزال.

المصدر: روسيا اليوم