الشيخ الخطيب: المقاومة في لبنان استطاعت أن تحقق أعظم الانتصارات في مواجهة المشروع الصهيوني

إستقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس، رئيس قسم الخطابة في العتبة الحسينية المقدسة الخطيب الشيخ عبد الصاحب الطائي، مدير المعهد التخصصي للخطابة في لبنان الشيخ بلال قبيسي والرادود قحطان البديري، وجرى البحث في القضايا الدينية وشؤونها وفي سبل التعاون لتفعيل المنبر الحسيني ورفده بالإمكانات المطلوبة.

وبارك الشيخ الخطيب “كل جهد ومسعى يسهم في نشر تعاليم الإسلام وقيمه ويعزز مكانة المنبر الحسيني وخدمته بما يستحق من اهتمام وعناية لغرس الثقافة الإيمانية في نفوس المؤمنين”، وأكد “أهمية المعاهد الحسينية ومكانتها في تخريج خطباء وعلماء يسهمون في تحقيق أهداف المنبر الحسيني وحفظ التراث الإسلامي وإحياء معاني الثورة الحسينية ونشر ثقافتها”، ودعا الى “تطويره ورفده بكل مقومات الدعم في مواجهة الغزو الثقافي الغربي الذي يشوّه معاني الدين ويحرف المسيرة البشرية عن أهدافها بنشر ثقافة مادية مخالفة لتعاليم الدين والقيم الإنسانية والأخلاقية”، واشار الى أن “الإسلام استطاع تبعاً لنهج أهل البيت وتراثهم أن يُفشل الغزو الثقافي الغربي”، ونوه بـ”دور المرجعيات الدينية في إحياء المنبر الحسيني ونشر الثقافة الإسلامية ورفد المجتمعات بالقيم والتوجيهات الرشيدة مما يجعلها ضمانة لحفظ المجتمع الإنساني”.

وأشار الى أن “المقاومة في لبنان استطاعت أن تحقق أعظم الانتصارات في مواجهة المشروع الصهيوني بما اكتسبته من جذور حسينية رفدت المقاومين وزرعت فيهم قيم التضحية والارادة والعزيمة على مقارعة الاحتلال ومحاربة الظلم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام