قوى الامن: توقيف عصابة تنشط بترويج العملة المزيّفة في قضاء بنت جبيل

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 23-1-2023، أقدم عدة أشخاص على ترويج عملة مزيّفة من فئة /100/ دولار أميركي لدى عدد من المؤسسات بطريقة احتيالية عالية الاحتراف، وذلك في بلدات قضاء بنت جبيل منها: تبنين، كونين، رميش، بنت جبيل وحاريص.

بناء عليه، كثّفت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي إجراءاتها، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الى تحديد هوية المشتبه بهم، وهم كل من:

– م. ش. (مواليد عام 2003، لبناني)

– ع. خ. (مواليد عام 2003، مصري)

– م. خ. (مواليد عام 2003، مصري)

– ف. ح. (مواليد عام 1984، سوري)

– ح. ع. (مواليد عام 1992، لبناني)

بعد رصد ومراقبة دقيقة وبعملية متزامنة، تمكنت دوريات من هذه المفرزة من الإطباق عليهم وتوقيفهم في بلدات بنت جبيل، مارون الراس وعيترون، وضبطت بحوزتهم مبلغ مزيّف عبارة عن /800/ دولار أميركي من فئة الـ/100/$.

أودعوا مع المضبوطات مخفر بنت جبيل، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام