مصادر العدو: مقتل مستوطن ثان بعملية الدهس في القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2023 - 17:06
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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا إلى أكثر من 23.500 ضحية وعشرات آلاف المصابين
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: عدد الوفيات جراء الزلزال بلغ 19.388 وعدد المصابين أكثر من 77.711
أردوغان: أعلنا حالة الطوارئ لمنع استغلال الكارثة ويجب ألا نسمح لمواقع تواصل تبث أخبارا تستفز مشاعر الشعب
سوريا: عدد الضحايا الزلزال في عموم البلاد بلغ أكثر من 3777 وفاة وأكثر من 5579 إصابة
الرئيس السوري بشار الأسد يتفقد منكوبي الزلزال في مدينة حلب
الرئيس الأسد للمنار: السوريون هم رمز الصمود والمواجهة والتمسك بالقيم والمبادئ والسيادة
الرئيس الأسد للمنار: أعد السوريين أن أعمل دون توقف للتخفيف من معاناتهم
رئاسة مجلس الوزراء السوري تعلن المناطق المتضررة جراء الزلزال في حلب واللاذقية وحماه وإدلب هي مناطق منكوبة
قافلة مساعدات جديدة من هيئة الحشد الشعبي في العراق تصل الى مدينة حلب السورية وتضم 400 شاحنة محملة بمعدات ثقيلة ووقود
مصادر تركية: دمار كبير لحق بخطوط السكك الحديدية في ولاية قهرمان مرعش والسلطات تلغي جميع خدمات القطارات
مصادر تركية: نحو 40% من المباني في مدينة قهرمان مرعش مركز الزلزال تضررت بشكل كبير
عودة البعثة اللبنانية التي شاركت في عمليات البحث والانقاذ الجارية في المناطق التركية التي تعرضت للزلزال
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان يبحث هاتفياً مع الامين العام للأمم المتحدة ضرورة تقديم المساعدة للمتضررين
عبداللهيان لغوتيريش: إيران ترحب بالتعاون الإقليمي وطهران مستعدة لإرسال فرق إغاثية إلى منطقة إدلب السورية
عبداللهيان يؤكد باتصاله مع غوتيريش ضرورة إتباع الوكالة الدولية للطاقة الذرية السلوك الفني بشأن البرنامج النووي الايراني
إعلام العدو: 3 قتلى وعدد من الجرحى في عملية دهس بالقدس المحتلة
الحركة الأسيرة تعلن حالة الاستنفار والحداد على روح الشهيد أحمد أبو علي الذي توفي صباحا جراء الإهمال الطبي بسجون الاحتلال
مكتب إعلام الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تغلق كافة الأقسام في السجون بعد استشهاد الأسير أبو علي من الخليل
حركة حماس: يتحمل الاحتلال المسؤولية كاملة عن جريمة القتل البطيء للأسير أحمد أبو علي
مصادر العدو: مقتل مستوطن ثان بعملية الدهس في القدس
منذ 3 ساعة
10 February، 2023
عاجل
عملية دهس في القدس
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