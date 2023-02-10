مصادر العدو: مقتل مستوطن ثان بعملية الدهس في القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2023 - 17:06

مصادر العدو: مقتل مستوطن ثان بعملية الدهس في القدس

منذ 3 ساعة 10 February، 2023
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