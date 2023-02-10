بالفيديو | الرئيس الأسد للمنار: أعد السوريين أن أعمل دون توقف للتخفيف من معاناتهم

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد خلال تفقده أضرار الزلزال في مدينة حلب، اليوم الجمعة، أنه يعد السوريين أن يعمل دون توقف.

وفي تصريح لمراسل قناة المنار الزميل علي شعيب، أكد الرئيس الاسد أن “السوريين يفعلون لا يتحدثون، وأنهم عندما يريدون (الشعب السوري) أن يعطوا رسائل يمكن أخذها على مرار 12 عاماً من الصمود والمواجهة والتمسك بالقيم والمبادئ والسيادة وهذا أبلغ من أي كلام.”

وأضاف الرئيس الأسد من أحد أحياء مدينة حلب المتضررة جراء الزلزال “أعد السوريين أن اعمل دون توقف بقدر المستطاع”.

ويزور الرئيس الأسد حلب للوقوف ومعاينة حجم الأضرار التي حلت بالمدينة جراء الزلزال الذي ضرب البلاد الإثنين الفائت.

وفي وقت سابق، تفقد الرئيس الأسد وزوجته أسماء الأسد جرحى الزلزال في مستشفى حلب الجامعي للإطمئنان على أوضاعهم ومعاينة الأوضاع في مدينة حلب وذلك بعد الكارثة الكبيرة التي حلت على البلاد.

المصدر: موقع المنار