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February 10 2023 - 00:00

تواصُل عمليات الاغاثة في تركيا

منذ 2 ساعة 9 February، 2023
تركيا - عربي وإقليمي

تتواصل في تركيا مساعي إغاثةِ الناجينَ وانتشالِ ضحايا الزلزال وإيصالِ المساعداتِ اللازمة.

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