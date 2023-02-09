نظرياً، كم يوماً يمكن الصمود تحت الانقاض؟

تُواصل الجهات المختصة لليوم الرابع جهودها لانقاذ العالقين تحت الانقاض في زلزال تركيا-سوريا وفي الساعات الماضية تم العثور على ناجين رغم مرور ساعات طويلة .. مع مرور الوقت بدأ يتضاءل الامل ولم ينعدم. يعتبر بعض الخبراء انه بعد اليوم الخامس تتضاءل كثيرا فرص العثور على احياء وناجين تحت انقاض زلزال او دمار، ويقول الخبراء إن الفرد يمكنه البقاء على قيد الحياة تحت الأنقاض لمدة أسبوع على الأكثر في ظل ظروفٍ مساعدة، رغم ان بعض الحالات الاستثنائية تخطت هذه الفترة.

العوامل المساعدة للصمود اكثر:

– امكانية الوصول الى مصدر للماء: لأن الانسان يستطيع العيش اسبوعاً او اكثر بلا طعام في حالات معينة بحسب الخبراء ولكن البقاء من دون ماء يجعل فرص الحياة شبه معدومة بعد بضعة ايام.

– درجة الحرارة: اذا كانت الحرارة غير شديدة الانخفاض او شديدة الارتفاع قد يكون ذلك عاملا مساعدا على الصمود .

– عدم التعرض لاصابة بليغة

– عدم التواجد في مكان مغلق ووجود مصدر هواء في مساحة مناسبة.

– التمسك بالامل وخاصةً عند وجود اشخاص عالقين قريبين منه يمكن التحدث معهم او امكانية الحديث مع عمال الانقاذ

قصص البقاء على قيد الحياة

في عام 2011، عثر على مراهق ياباني وجدّته البالغة من العمر 80 عاما على قيد الحياة بعد تسعة أيام محاصرين في أنقاض منزلهم بعد الزلزال والتسونامي الذي دمر فوكوشيما.

وفي العام السابق لذلك، تم إنقاذ فتاة هاييتية تبلغ من العمر 16 عاما ظلت محاصرة لمدة 15 يوما من تحت الأنقاض الناجمة عن الزلزال في بورت أو برنس.

كما انتشلت امرأة في عام 2013 من تحت أنقاض مصنع في بنغلاديش بعد 17 يوما من انهياره.

ماذا تفعل عند حدوث الزلازل؟

يقدم الخبراء مجموعة من النصائح التي يمكن لاتباعها أن يكون منقذا للحياة:

– تفقد من حولك، وعند وجود مصابين تفقد حالتهم الصحية وحاول تقديم الإسعافات الأولية لهم وتواصل مع خدمات الطوارئ.

– حاول ألا تستخدم هاتفك إلا للضرورة القصوى للحفاظ على شحن البطارية أطول فترة ممكنة.

– لا تستخدم المصاعد الكهربائية فقد تحدث انقطاعات كهربائية مفاجئة.

– تأكد من عدم وجود تسريب غاز في المنزل أو المكان الذي تتواجد فيه وتجنب استخدام اللهب.

– انتبه خلال حركتك من الأشياء المحتمل سقوطها كالرفوف والخزانات.

– ابق هادئا، إذا كنت في الداخل، فابق بالداخل. وإذا كنت بالخارج، ابق بالخارج.

– إذا كنت في الداخل، قف أمام حائط بالقرب من وسط المبنى، أو قف عند المدخل، أو قم بالزحف أسفل الأثاث الثقيل (مكتب أو طاولة). ابتعد عن النوافذ والأبواب الخارجية.

– إذا كنت في الخارج، ابق بعيدا عن خطوط الكهرباء أو أي شيء قد يسقط، وابتعد عن المباني.

ماذا تفعل عند حدوث زلزال إذا كنت داخل المنزل ولم تستطيع الخروج؟

– احم نفسك من الأجسام المتساقطة (تحت مكتب أو طاولة خشبية) أو استند إلى جدار متين.

– حاول دائما “حماية رأسك وكن يقظا ومنتبها” لاحتمالية تساقط أجزاء من السقف.

– ابتعد عن النوافذ والأبواب الزجاجية والمرايا وخزانات الملابس.

– لا تستعمل اللهب أو الشموع أو الكبريت إذا انقطعت الكهرباء خلال الزلزال.

– تأكد من إطفاء موقد الغاز وفصل الكهرباء من القاطع.

– حاول طمأنة من حولك وإرشادهم لكيفية التصرف لحمايتهم من المخاطر.

ماذا تفعل عند حدوث الزلازل إذا كنت خارج المنزل؟

– إذا كنت تقود سيارتك فعليك التوقف فورا إلى جانب الطريق وتجنب الوقوف تحت الجسور أو خطوط وأعمدة الكهرباء أو الأشجار.

– حاول البقاء داخل السيارة ولا تخرج منها إلا إذا شعرت بخطر ما.

– لا تركض بين المباني المتهالكة فمعظم الخطر يأتي من الأشياء المتساقطة.

ما هي الأماكن الأكثر خطورة؟

– قرب النوافذ وخاصة” الزجاجية.

– تحت اللوحات والأجسام القابلة للسقوط.

– الجدران الخارجية للمنزل.

– قرب الخزائن العالية.

– قرب منافذ الغاز أو الكهرباء.