ضباط صهاينة : لن نمتثل لخدمة الاحتياط في الجيش – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2023 - 17:50

ضباط صهاينة : لن نمتثل لخدمة الاحتياط في الجيش

منذ 2 ساعة 9 February، 2023
وتيرة التظاهرات المناوئة لحكومة نتنياهو آخذةٌ بالتصاعد
وتيرة التظاهرات المناوئة لحكومة نتنياهو آخذةٌ بالتصاعد
كيان العدو

 

يبدو ان كرة ثلج التظاهرات في الكيان الصهيوني تكبر يوما بعد يوم  حيث  يتظاهر عشرات الآلاف من الصهاينة كل أسبوع في جميع أنحاء البلاد ضد الاجراءات التي  روج لها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين

 

بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين
بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين

وقد ذكرت القناة 13 العبرية أن 65 ضابطاً من قدامى سلاح المدرعات، من بينهم 15 برتبة لواء ، و23 عميداً انضموا إلى الاحتجاج ضد حكومة نتنياهو، ووقعوا على عريضة ضد “الإصلاحات القضائية”. وقال الضباط القدامى في رسالتهم، إنه “في حال تمَّ إقرار الإصلاحات فإنهم لن يمتثلوا لخدمة الاحتياط، وهذا الأمر سيضرّ بمنعة الجيش الإسرائيلي”.

 

ضباط وجنود في تظاهرة ضد حكومة نتنياهو

 

وفي سياق متصل نظم آلافُ العسكريين الاحتياطيين مسيرة، يوم الأربعاء، وتستمر ثلاثة أيام، انطلاقاً من اللطرون إلى القدس احتجاجاً على خطة نتنياهو – ليفين حول “الاصلاحات القضائية”. وتنتهي المسيرة أمام المحكمة العليا في القدس – مسافة 50 كلم –  حيث يشارك فيها عناصر احتياط من وحدات نخبة وألوية قتالية، ضباط وجنود احتياط وعائلاتهم، إلى جانب مسؤولين سابقين في المؤسسة الأمنية والعسكرية، مثل رئيس الموساد الأسبق تامير باردو، واللواء احتياط متان فيلنائي، واللواء احتياط طال روسو. كما من المتوقّع مشاركة مجموعة كبيرة من طياري الاحتياط في سلاح الجو، وبحّارون احتياط، وعناصر احتياط من “سييرت متكال”، “شيلداغ”، و”مغلان”، وكذلك خريجي وحدات من ألوية المدرعات والمدفعية والمشاة.

المصدر: اعلام العدو

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