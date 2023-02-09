ضباط صهاينة : لن نمتثل لخدمة الاحتياط في الجيش

يبدو ان كرة ثلج التظاهرات في الكيان الصهيوني تكبر يوما بعد يوم حيث يتظاهر عشرات الآلاف من الصهاينة كل أسبوع في جميع أنحاء البلاد ضد الاجراءات التي روج لها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين

بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين

وقد ذكرت القناة 13 العبرية أن 65 ضابطاً من قدامى سلاح المدرعات، من بينهم 15 برتبة لواء ، و23 عميداً انضموا إلى الاحتجاج ضد حكومة نتنياهو، ووقعوا على عريضة ضد “الإصلاحات القضائية”. وقال الضباط القدامى في رسالتهم، إنه “في حال تمَّ إقرار الإصلاحات فإنهم لن يمتثلوا لخدمة الاحتياط، وهذا الأمر سيضرّ بمنعة الجيش الإسرائيلي”.

وفي سياق متصل نظم آلافُ العسكريين الاحتياطيين مسيرة، يوم الأربعاء، وتستمر ثلاثة أيام، انطلاقاً من اللطرون إلى القدس احتجاجاً على خطة نتنياهو – ليفين حول “الاصلاحات القضائية”. وتنتهي المسيرة أمام المحكمة العليا في القدس – مسافة 50 كلم – حيث يشارك فيها عناصر احتياط من وحدات نخبة وألوية قتالية، ضباط وجنود احتياط وعائلاتهم، إلى جانب مسؤولين سابقين في المؤسسة الأمنية والعسكرية، مثل رئيس الموساد الأسبق تامير باردو، واللواء احتياط متان فيلنائي، واللواء احتياط طال روسو. كما من المتوقّع مشاركة مجموعة كبيرة من طياري الاحتياط في سلاح الجو، وبحّارون احتياط، وعناصر احتياط من “سييرت متكال”، “شيلداغ”، و”مغلان”، وكذلك خريجي وحدات من ألوية المدرعات والمدفعية والمشاة.

المصدر: اعلام العدو