مراسل المنار: المخاطر من انهيار مزيد من الأبنية في مدينة حلب لا تزال كبيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2023 - 14:08
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عمليات البحث عن ناجين من تحت أنقاض المباني المدمرة في تركيا وسوريا مستمرة ومناشدات دولية لتكثيف المساعدات
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا الى أكثر من 17500 ضحية وعشرات آلاف المصابين
نائب الرئيس التركي: أكثر من 113 ألف شخص يعملون في كل المجالات في المناطق المنكوبة جراء الزلزال
نائب الرئيس التركي: أكثر من 1300 هزة ارتدادية حدثت بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد
المبعوث الأممي الى سوريا غير بيدرسون: الاستجابة الطارئة لضحايا الزلزال يجب أن لا تتعرض للتسييس
منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في سوريا: العقوبات تضرّ بالعمل الإنساني وتمنع وصول المساعدات للمتضررين
وصول المزيد من الطائرات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية من تونس وسلطنة عمان والامارات الى مطاري دمشق وحلب
مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان: سوريا ترحب بأي مبادرة للمساعدة في مواجهة آثار الزلزال شريطة أن يتم ذلك من دون تسييس
الأرصاد الجوية التركية تتوقع انخفاض درجات الحرارة في عدد من الولايات المنكوبة الى 15 درجة تحت الصفر
الرئيس العراقي يؤكد في اتصال مع نظيره السوري: جميع الإمكانات المتاحة هي في خدمة عوائل الضحايا والأسر المنكوبة
شيخ الأزهر أحمد الطيب يوجه نداء عاجلا للعالم أجمع لإغاثة المحاصرين والمنكوبين جراء الزلزال في تركيا وسوريا
الاتحاد الدولي لنقابات العمال يطلق الحملة الدولية لجمع التبرعات لضحايا الزلزال المدمر في سوريا
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان يناشد نقابة المهندسين وشركات المقاولة والبناء الإسراع لنجدة الشعب السوري المحاصر
الشيخ نعيم قاسم: حزب الله يتحرك لانتخاب الرئيس وفق دستور الطائف واي قواعد لا ينص عليها الدستور ليست ملزمة لأحد
النائب جبران باسيل: الاستحقاق الرئاسي ليس استحقاقا مارونيا بل وطني ونحن ملزمون بالاتفاق لانتخاب رئيس بالأكثرية المطلوبة
السفير الروسي في لبنان: روسيا قررت منح لبنان إمدادات مجانية من القمح والمنتجات النفطية تلبية لنداء الحكومة اللبنانية
وزير الخارجية الروسي يصل الى السودان في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان
مراسل المنار: المخاطر من انهيار مزيد من الأبنية في مدينة حلب لا تزال كبيرة
منذ 17 mins
9 February، 2023
عاجل
حلب
زلزال تركيا وسوريا
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حدث اليوم | الزلزال التركي-السوري… أعداد الضحايا إلى ارتفاع وتضاؤل الأمل في استمرار العثور على ناجين
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