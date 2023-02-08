سانا: هزة أرضية شعر بها سكان دمشق وحلب واللاذقية وحمص – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2023 - 22:06

سانا: هزة أرضية شعر بها سكان دمشق وحلب واللاذقية وحمص

منذ 54 mins 8 February، 2023
أخبار موقع المنار

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