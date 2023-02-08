الامام الخامنئي معزياً الشعبين التركي والسوري: نشعر بألمكم وسنستمر في مد يد العون والمساعدة

أعرب الامام السيد علي خامنئي الأربعاء عن تعازيه للشعبين المنكوبين بالزلزال في تركيا وسوريا. وفي جانب من لقائه بكوادر القوة الجوية، قال الامام الخامنئي “نأسف على إخواننا المنكوبين في سوريا وتركيا، ونسأل الله تعالى ان يمنّ على الضحايا برحمته وعلى ذويهم بالمنّ والسلوان”.

وتابع السيد خامنئي “نحن ايضاً ابتلينا، نعلم كم هي ثقيلة ومريرة عند حدوث زلزال، وعندما يفقد العوائل احباءهم، نشعر بألمهم”، مؤكداً مواصلة ايران تقديم يد العون والمساعدة للشعبين المنكوبين.

ويأتي استقبال الامام لقادة وكوادر القوة الجوية بالتزامن مع ذكرى البيعة التاريخية التي جرت في 9 شباط/ فبراير 1979 من قبل كوادر هذه القوة مع مفجر الثورة الإسلامية في ايران الامام الخميني (رض).

المصدر: موقع المنار