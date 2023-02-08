انعقاد الجلسة الفرعية للجنة المال والموازنة برئاسة النائب كنعان لمتابعة درس اقتراح قانون اعادة التوازن للانتظام المالي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2023 - 12:52

انعقاد الجلسة الفرعية للجنة المال والموازنة برئاسة النائب كنعان لمتابعة درس اقتراح قانون اعادة التوازن للانتظام المالي

منذ 2 ساعة 8 February، 2023
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