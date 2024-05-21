الاحتلال يواصل حرب الإبادة لليوم الـ 228.. مجازر جديدة وتواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

صعدت قوات الاحتلال من عدوانها شمال القطاع لا سيما بمناطق جباليا وبيت لاهيا ومحيط مستشفى كمال عدوان، وسط نزوح آلاف المواطنين، وارتقاء عشرات الشهداء والمصابين في سلسلة غارات على جميع محافظات القطاع.

وبعد توقف الخدمات العلاجية لمستشفى “العودة” شمالي القطاع جراء محاصرته من قبل قوات الاحتلال، تواصل قوات الاحتلال التقدم باتجاه محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا.

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وفي رفح جنوبا، قصفت طائرات الاحتلال عدة مناطق شرقي المدينة مخلفة عشرات الشهداء والمصابين، وتسبب الاجتياح البري لشرق المدينة بنزوح نحو 810 آلاف مواطن منها قسرا خلال الأسبوعين الماضيين.

وأصابت غارة للاحتلال منزلا في حي تل السلطان في غرب رفح، ما أوقع 3 شهداء، وفق مصادر طبية. كذلك استهدف جيش الاحتلال رفح بضربات وجّهتها قواته البحرية.

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وارتفعت بشكل ملحوظ وتيرة سقوط الضحايا من جراء تكثيف الاحتلال غاراته على الأحياء السكنية، وتحدث الدفاع المدني عن استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة آخرين في قصف استهدف منزلا يعود لعائلة العطار في حي الشيخ رضوان في غزة.

وكان برنامج الأغذية العالمي، أكد أمس الأول الأحد، الحاجة لوصول “آمن ومستدام” للمساعدات من أجل منع المجاعة في شمال قطاع غزة، “لكن أوامر الإخلاء (الإسرائيلية) تحول دون ذلك”.

منظمة الصحة العالمية قالت هي الأخرى، إن “إمدادات الأدوية الأساسية والوقود منخفضة للغاية في قطاع غزة، والحركة محدودة بسبب القيود الأمنية”.

بينما حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، من أن عدم فتح المعابر البرية والوصول الآمن إليها ينذر باستمرار الظروف الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

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وكان يتواجد في رفح نحو 1.4 مليون نازح، سبق أن دفعهم الاحتلال الإسرائيلي للنزوح إليها قسرا، بزعم أنها “آمنة” قبل أن يشن عليها هجوما بريا وغارات جوية مكثفة أسفرت عن مئات الشهداء والجرحى.

وأكدت “الأونروا” أنه “في كل مرة تُشرد فيها عائلات، تتعرض حياتها لخطر جسيم، ويضطرون إلى ترك كل شيء خلفهم، بحثا عن الأمان، لكن لا توجد منطقة آمنة”. وجددت دعوتها إلى وقف إطلاق النار فورا.

لليوم الـ15: الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم وسط تحذيرات من كارثة انسانية

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبري رفح الحدودي، وكرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، لليوم الخامس عشر على التوالي، وسط تحذيرات من كارثة انسانية

وكانت قوات الاحتلال، قد احتلت في السابع من شهر أيار الجاري، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع.

فيما تواصل قوات الاحتلال منذ الخامس من الشهر ذاته، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق مدينة رفح، وتمنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية.

وبحسب مصادر صحفية، فإن قوات الاحتلال منعت خلال فترة إغلاق المعبرين إدخال أكثر من 3000 شاحنة مساعدات للقطاع، وسفر نحو 700 مريض وجريح للعلاج في خارج القطاع المحاصر.

المصدر: مواقع