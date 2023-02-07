جمعيات مغربية تتظاهر رفضا لاتفاقية التعاون مع الكيان الصهيوني

تظاهر عشرات النشطاء من الجمعيات المغربية المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني ، أمام مقر مجلس جماعة فاس تنديدا لإدراج رئيس الجماعة وأعضاء مكتبه للنقطة الـ29 في جدول أعمال دورة شباط العادية، والمتعلقة بـ”الموافقة على إتفاقية التعاون بين جماعة فاس ومستوطنة (بلدية) “كفار-سابا” الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورفع المحتجون شعارات مستنكرة للتطبيع والاختراق الصهيوني للمغرب على كافة المستويات وكانت المغرب قد دخلت في اتفاق تطبيع مع الكيان الصهيوني اعلن عنه دونالد ترامي في العام 2020

المصدر: وكالات