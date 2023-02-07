تقرير مصوّر| ليلة صعبة وقاسية عاشتها العائلات الناجية من الزلزال في سوريا وتركيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2023 - 18:18

تقرير مصوّر| ليلة صعبة وقاسية عاشتها العائلات الناجية من الزلزال في سوريا وتركيا

منذ 2 ساعة 7 February، 2023
زلزال تركيا
تقارير مصورة - لبنان

ليلة صعبة وقاسية عاشتها العائلات الناجية من الزلزال سواء في سوريا أم في تركيا.

المصدر: قناة المنار

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