عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 07-01-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 07-02-2023

الأخبار

ـ وعلينا ما عليكم من سماء وهواء

ـ واشنطن وباريس: لا مرشّح لنا للرئاسة

ـ مُقاوِمو أريحا للعدو: لا عودة إلى سنوات الهدوء

النهار

– دقيقة… بدت “كأنها نهاية العالم”

– لبنان في استنفار واجتماع باريس يحضّر لـ”بيروت 1″

– لبنان: بين الهروب إلى الامام أو الوصول إلى بر الأمان

اللواء

ـ الزلزال المروّع: أكثر من 3 آلاف قتيل في تركيا وسوريا وتوقّع حصيلة بـ8 أضعاف

ـ اجتماع باريس: توجه دولي – عربي للمساعدة.. والمصارف تعلن الاضراب

ـ قرارات حكومية ترجّح العودة إلى المدارس ودعم أدوية السرطان.. وإرجاء التسعير بالدولار

الجمهورية

ـ تركيا وسوريا تحت الزلازل

ـ ميليشيا المصارف: آن أوان ردعها

ـ القوات الإسرائيلية تقتل 5 فلسطينيين خلال عملية عسكرية

الديار

ـ زلزال مدمر يحوّل مناطق تركية وسورية الى «ركام» ولبنان تحت «الصدمة»

ـ نعي مبكر لنتائج اللقاء «الباريسي» واشنطن والرياض: لا تنتظروا منا شيئا!

ـ تجميد تحقيقات المرفأ بانتظار التسوية «والقوات» تجهض دعوة بكركي للحوار

البناء

ـ 25 ألف ضحية ومصاب ومفقود في تركيا وسورية… مع انفجار فالق الأناضول الزلزالي

ـ سورية تستصرخ ولا تتسوّل: رفع العقوبات وشجاعة الأشقاء… وحردان يعزي الأسد

ـ البيطار يتراجع طلباً للتفاهم مع النيابة العامة والبتّ بوضعه… فماذا عن النواب الذين أيّدوه؟

الأسرار

البناء

ـ توقفت مصادر حقوقية أمام بيان القاضي طارق بيطار وسألت: طالما انّ الحديث عن أزمة وقطيعة مع النيابة العامة التمييزية يعني القاضي غسان عويدات وتراجع بيطار تحت عنوان السعي للتعاون، فهذا يعني التراجع عن الادّعاء على عويدات كمقدمة، فماذا يبقى من صدقية لتحقيق طالع نازل غبّ الطلب؟

ـ قالت مصادر دبلوماسية إنّ الزلزال الذي أصاب سورية يمثل فرصة لكلّ الدول الراغبة بكسر جليد العلاقة مع حكومتها لاتخاذه مدخلاً لخطوة إنسانية ذات مغزى سياسي، واستغربت المصادر صمت أمين الجامعة العربية وعدم صدور قرار بتعليق عقوبات قانون قيصر بكلّ ما يتصل بحاجات الإنقاذ والإغاثة!

اللواء

ـ يُجري متمولون كبار اتصالات دولية وعربية لمصلحة مرشح يتعرّض لتوصيف يرفضه، ومن الممكن أن تتوضح الصورة في وقت لا يتعدى نهاية الشهر!

ـ ينتظر مرجع عودة نائب مقرّب منه لمعرفة حقيقة الموقف من انتخابات الرئاسة، ليبني على الشيء مقتضاه.

ـ يعرض عاملون في مستشفيات ومؤسسات بعيدة عن أماكن سكنهم النوم فيها، خلال فترة دوامهم بين يومين أو ثلاثة.

الجمهورية

ـ تبين أنّ لقاء حصل بين مسؤول سابق ووفد حزبي لم يتطرّق إلى موضوع انعقاد لقاء بين هذا المسؤول ورئيس ذلك الحزب

ـ قال سفير دولة كبرى لمسؤول كبير: أمامكم أشهر قليلة فإما ان تنتخبوا رئيسًا على وجه السرعة وإمّا حضروا أنفسكم لوجع لا يُحتمل

ـ لم تنفع المراجعات التي أُجريت للسير بإجراءات متبادلة بين مرجعين اعترفا سوية بحقهما بالصلاحيات في لحظة متقاطعة ونادرة الوجود

المصدر: صحف