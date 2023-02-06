اقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات في لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء

أعلنت وزارة التربية في لبنان إقفال المدارس والثانويات والمهنيات ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة كافة، يومي الثلاثاء والأربعاء، ريثما تنجلي العاصفة.

كما أعلن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران في بيان تعليق الدروس والأعمال الإدارية في فروع كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية والإدارة المركزية يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك نظرًا إلى سوء الأحوال الجوية والهزات الارتدادية للزلزال الذي ضرب المنطقة خلال الساعات الاخيرة.

من جهته طالب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي من المحافظين كافة الإيعاز بإعلان حالة طوارئ بلدي واستنفار كوادر البلديات واتّحادات البلديات والقائمقامين وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزّة الأرضية التي ضربت لبنان، وتقديم المساعدة اللّازمة لمنع وقوع أيّ ضرر قد يهدّد حياة المواطنين وسلامتهم”.

وفي ما يتعلّق بسوء الاحوال الجوية والعاصفة التي تضرب لبنان، طلب مولوي “إجراء مسح والتأكّد من ثبات وحسن تنفيذ الهياكل الحديديّة المعدّة لتركيب ألواح الطاقة الشمسية لتأمين السلامة العامة”.

المصدر: وزارة التربية