وزير التربية يعلن موافقة المانحين على الحوافز ويدعو للعودة الى التدريس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2023 - 20:38

وزير التربية يعلن موافقة المانحين على الحوافز ويدعو للعودة الى التدريس

منذ 1 ساعة 25 January، 2023
وزير التربية عباس الحلبي
لبنان

كشف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أن الجهات المانحة وفرت للوزارة بدل دعم للإنتاجية للمعلمين ولجميع العاملين في المدراس والثانويات الرسمية للتعليم العام بمبلغ يصل إلى حدود التسعين دولارا شهريا تبدأ من تاريخ العودة إلى الصفوف، الى جانب توفير بدل مقطوعة عن المرحلة التي تم انجازها عن فترة ما قبل عطلة رأس السنة، قيمته مائة دولار على أن يتم دفع ذلك استنادا إلى عملية التدقيق التي تشمل الحضور والإنتاجية. وفي بيان له، دعا الحلبي أفراد الهيئة التعليمية في دوامي قبل الظهر وبعد الظهر إلى العودة إلى التعليم اعتباراً من صباح يوم غد الخميس، حفاظا على المدرسة الرسمية وحرصا على عدم ضياع العام الدراسي على الطلاب.

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