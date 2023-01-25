وزير التربية يعلن موافقة المانحين على الحوافز ويدعو للعودة الى التدريس

كشف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أن الجهات المانحة وفرت للوزارة بدل دعم للإنتاجية للمعلمين ولجميع العاملين في المدراس والثانويات الرسمية للتعليم العام بمبلغ يصل إلى حدود التسعين دولارا شهريا تبدأ من تاريخ العودة إلى الصفوف، الى جانب توفير بدل مقطوعة عن المرحلة التي تم انجازها عن فترة ما قبل عطلة رأس السنة، قيمته مائة دولار على أن يتم دفع ذلك استنادا إلى عملية التدقيق التي تشمل الحضور والإنتاجية. وفي بيان له، دعا الحلبي أفراد الهيئة التعليمية في دوامي قبل الظهر وبعد الظهر إلى العودة إلى التعليم اعتباراً من صباح يوم غد الخميس، حفاظا على المدرسة الرسمية وحرصا على عدم ضياع العام الدراسي على الطلاب.