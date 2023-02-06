بالفيديو | لحظة انهيار أبنية في مدينة حلب السورية جراء الزلزال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2023 - 12:52

بالفيديو | لحظة انهيار أبنية في مدينة حلب السورية جراء الزلزال

منذ 22 mins 6 February، 2023
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سورية - عربي وإقليمي

مشاهد تظهر لحظة انهيار أبنية في مدينة حلب السورية جراء الزلزال.

المصدر: موقع المنار

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