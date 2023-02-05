بالفيديو | لحظة اسقاط الجيش الإسرائيلي طائرة مسيرة أطلقت من قطاع غزة

زعم جيش الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للمقاومة الفلسطينية انطلقت من قطاع غزة وصولاً إلى أجواء مستوطنات غلاف غزة. وقالت صحيفة “معاريف” العبرية، نقلاً عن مسؤولين أمنيين، إن جيش الاحتلال رصد طائرة مسيرة أطلقت من قطاع غزة في أجواء مستوطنات الغلاف، وتم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.

وأفادت بلدية مستوطنة سديروت، أنه بعد سماع دوي انفجار في المدينة، أفاد الجيش أنه لم يتم إطلاق صواريخ من قطاع غزة، لكن منظومة القبة الحديدية اعترضت “طائرة معادية” في سماء القطاع.

وقالت قناة “كان” العبرية، إن طائرة بدون طيار تابعة لحركة “حماس” حلقت على ارتفاعات غير مسموح بها وتم إسقاطها في سماء قطاع غزة. وأظهرت مقاطع فيديو بثها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي انطلاق صواريخ القبة الحديدة في الأجواء، رغم عدم سماع أصوات انطلاق صواريخ.

وقالت وسائل إعلام العدو إن هناك شيء يتحرك ليس في الإتجاه الصحيح، بما خص تطور الأوضاع في غزة، خصوصاً وأن الأيام الـ 10 الماضية، حملت إطلاق صواريخ بعد العملية في جنين، ثم إطلاق صواريخ في أعقاب قضية الأسرى، وإطلاق طائرة مسيرة الآن.

المصدر: مواقع