ازمة مالية في باكستان والاحتياط يكفي لثمانية عشر يوماً فقط – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 3 2023 - 20:20

ازمة مالية في باكستان والاحتياط يكفي لثمانية عشر يوماً فقط

منذ 1 ساعة 3 February، 2023
ازمة مالية تعصف في باكستان والحكومة مجبرة للقبول بشروط البنك الدولي
ازمة مالية تعصف في باكستان والحكومة مجبرة للقبول بشروط البنك الدولي
أخبار دولية - باكستان

أعلن رئيسُ الوزراءِ الباكستانيُ شهباز شريف أنْ لا خيارَ اقتصادياً لدى بلادِه اِلا قبولَ الشروطِ التي وضعَها صندوقُ النقدِ الدولي ولو كانت تفوقُ الخيال ، كما قال.

وياتي كلامُ شريف في ظلِ تراجعِ الاقتصادِ الباكستاني وانخفاضِ سعرِ العملةِ الوطنيةِ وبلوغِ التضخمِ مستوياتٍ غيرَ مسبوقةٍ منذُ عقود.

هذا وأعلنَ المصرفُ المركزيُ الباكستاني أنَ احتياطاتِه من النقدِ الأجنبي سَجلت مزيداً من التراجع وانخفضت إلى ثلاثةِ ملياراتِ دولار ،في وقتٍ يرى محللون أن هذه الاحتياطاتِ تكفي بالكادِ لتغطيةِ 18 يومًا من الواردات.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة