ازمة مالية في باكستان والاحتياط يكفي لثمانية عشر يوماً فقط

أعلن رئيسُ الوزراءِ الباكستانيُ شهباز شريف أنْ لا خيارَ اقتصادياً لدى بلادِه اِلا قبولَ الشروطِ التي وضعَها صندوقُ النقدِ الدولي ولو كانت تفوقُ الخيال ، كما قال.

وياتي كلامُ شريف في ظلِ تراجعِ الاقتصادِ الباكستاني وانخفاضِ سعرِ العملةِ الوطنيةِ وبلوغِ التضخمِ مستوياتٍ غيرَ مسبوقةٍ منذُ عقود.

هذا وأعلنَ المصرفُ المركزيُ الباكستاني أنَ احتياطاتِه من النقدِ الأجنبي سَجلت مزيداً من التراجع وانخفضت إلى ثلاثةِ ملياراتِ دولار ،في وقتٍ يرى محللون أن هذه الاحتياطاتِ تكفي بالكادِ لتغطيةِ 18 يومًا من الواردات.

المصدر: قناة المنار