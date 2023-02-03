مسيرة حاشدة شمال قطاع غزة نصرة للأقصى ودعمًا للضفة

نظمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” شمال قطاع غزة، مسيرة جماهيرية حاشدة نصرة للمسجد الأقصى المبارك، ودعما للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة وسط هتافات نصرة للمسجد الأقصى المبارك، ودعما للمقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي، في كلمة خلال المسيرة، إن غزة ستبقى على العهد وستواصل درب المقاومة حتى التحرير.

وأضاف الهندي في كلمة له أن أهل القدس يذودون عن حياض الأقصى والقدس، وينوبون عن الأمة بصدورهم العارية.

وتابع “نوجه التحية لروح الشهيد عدي التميمي، وإلى مخيم شعفاط الذي حماه وآواه، الشهيد المقدام التميمي سيبقى ملهمًا لكل الشباب الثائر في الضفة”.

وأكمل “سنبقى على عهد الشهداء وسنحمل أماناتهم حتى التحرير، كل التحية للمدن الفلسطينية في الضفة المحتلة التي تقارع المحتل”.

ودعا الهندي الامتين العربية والإسلامية إلى القيام بواجبها تجاه القدس والمسجد الأقصى، مردفا “نحن على موعد قريب لحرية أسرانا البواسل من سجون الاحتلال”.

وأكد أن كتائب القسام ستبقى على عهدها لتبييض السجون الصهيونية، مشددا على أن قيادة المقاومة وعلى رأسها محمد الضيف لن تخذل الأقصى والقدس والضفة الغربية.

وبين الهندي أن الغرفة المشتركة تنتظر الإشارة لنصرة القدس والأقصى، “نحن على موعد قريب بالمواجهة الكبيرة في ساحات المسجد الأقصى”.

وفي كلمة لها عبر اتصال هاتفي، قالت والدة الشهيد إبراهيم النابلسي، إن دماء أبنائنا الشهداء لن تذهب هدرا وهي ثمرة النصر على هذا المحتل.

ووجهت رسالة لكل أم شهيد، “اصبري وصابري ورابطي واحتسبي ابنك شهيدًا فداءً للأقصى”، وأكدت أن أمهات الشهداء في غزة يرفعن الرأس، وهن مثالًا للصبر، ويعطونا الصبر.

قاسم : المقاومة ترقب الأحداث بالقدس واعتداءات الاحتلال عبث بصواعق التفجير



حماس تنظم وقفة تضامنية مع الأقصى والضفة الغربية بغزة

من جانبه قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن “المقاومة في غزة ترقب الأحداث وسيف القدس لايزال مشرعاً لحماية القدس والأقصى”.

وحذر قاسم من إن الاحتلال الإسرائيلي يعبث بصواعق التفجير جراء اعتداءاته المتواصلة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مشدداً على أن “كتائب القسام ستكون سيفاً ودرعاً لشعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة”، مشيرا إلى أن المقاومة ستكون خلف أسرانا في قضيتهم العادلة.

وأشار قاسم إلى أن الشباب الثائر في الضفة بعثروا أوراق الاحتلال ونطالبهم باستمرار مقاومتهم، مبينًا أن المرابطون في المسجد الأقصى يقفون حاجزًا أمام مخططات الاحتلال.

وذكر أن الاحتلال يحاول تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، ونحيي شعبنا الفلسطيني الذي يدافع عن حقه ووطنه في كل أماكن تواجده ونبه الناطق باسم حماس أن هناك محاولات من الإدارة الأمريكية لإنهاء الانتفاضة المسلحة في الضفة الغربية المحتلة، مستنكرا كل من أدان عملية القدس التي جاءت كرد طبيعي على جرائم الاحتلال.

المصدر: وكالة شهاب