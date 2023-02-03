وظائف من المحتمل استبدالها بروبوتات المحادثة

تُستخدم بالفعل روبوتات المحادثة وأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT التي يمكنها إنتاج محتوى مكتوب معقد بشكل متزايد لأداء مجموعة متنوعة من المهام، من كتابة مهام المدرسة الثانوية إلى إنشاء المستندات القانونية وحتى التأليف.

كما هو الحال في كل دورة رئيسية للابتكار التكنولوجي، سيتم استبدال بعض الموظفين، مع شغل الذكاء الاصطناعي لوظائفهم. في الوقت نفسه، ستظهر أنشطة جديدة تمامًا وفرص عمل محتملة.

برمجة الحاسوب: يمكن لـ ChatGPT كتابة كود الحاسوب لتطبيقات البرامج والبرامج، ويمكنه التحقق من لغة المبرمجين البشرية بحثًا عن الأخطاء وتحويل الأفكار من اللغة الإنجليزية البسيطة إلى لغة البرمجة.

مهام البريد الإلكتروني: كتابة رسائل بريد إلكتروني إدارية أو جدولة بسيطة لأشياء مثل إعداد المواعيد أو إلغائها يمكن تنفيذها بسهولة عبر الاستعانة بأداة مثل ChatGPT.

الكتابة متوسطة المستوى: بعض وظائف ذوي الياقات البيضاء متوسطة المستوى يمكن أن يتولاها الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك العمل مثل كتابة خطابات الموارد البشرية، وإنتاج نسخة إعلانية وصياغة البيانات الصحفية.

تخطيط وشراء الإعلانات: من المحتمل أن تتأثر الصناعات الإبداعية أيضًا، قال مارتن سوريل مؤسس WPP أكبر مجموعة للإعلانات والعلاقات العامة في العالم، في جلسة حديثة إنه يتوقع أن تصبح الطريقة التي تشتري بها الشركات المساحات الإعلانية آلية “بطريقة فعالة للغاية” في غضون 5 سنوات.

أعمال المحاماة: نجح روبوت ChatGPT مؤخرًا في اجتياز امتحان كلية الحقوق وحصل على درجة النجاح بعد كتابة مقالات حول موضوعات تتنوع بين القانون الدستوري والضرائب وغيرها.

تعد النماذج والوثائق القانونية الشائعة – بما في ذلك اتفاقيات إيجار المنزل والوصايا واتفاقيات عدم الإفشاء – قياسية إلى حد ما ويمكن صياغتها بواسطة روبوت متطور.

المصدر: cnbcarabia