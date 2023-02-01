سلام زار ميقاتي: واجبنا حماية المواطن.. ويجب الحفاظ على سعر ربطة خبز بشكل مقبول

استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي الاربعاء وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الذي قال “بحثنا بموضوع الدولار والسلع الغذائية والمؤشر الغذائي الذي أعلنا عنه الأسبوع الماضي بالتنسيق مع لجنة الإقتصاد في مجلس النواب، وأطلعت دولة الرئيس على تفاصيله”.

واعتبر سلام انه “لم يعد مقبولا إدارة الشأن المالي والنقدي بهذا الشكل، فسعر صرف الدولار متفلت ولا بوادر لحلحلة هذا الموضوع وعلينا واجب ان نحصن ونحمي المواطن في هذا الظرف الاستثنائي من خلال التسعير بالدولار لخلق نوع من المحاسبة، وهذا الأمر ليس لدولرة الإقتصاد الذي نحن ضده”.

وأوضح سلام ان الموضوع الثاني هو عن القمح، وقال “دولة الرئيس أبلغني انه في جلسة مجلس الوزراء التي ستكون ان شاء الله في مطلع الأسبوع المقبل سيكون هذا البند أساسيا، ولا مجال لعدم الموافقة عليه والاعتمادات المطلوبة لاستيراد القمح لتغطية الأسبوعين المقبلين موجودة”.

واعلن سلام “إمكان وصول أول شحنة للقمح الممول من قرض البنك الدولي التي كانت متوقعة في اخر شباط الحالي، او في منتصف هذا الشهر، وهذا يعتبر أمرا إيجابيا يعزز وجود مادة القمح، فالشحنة تبلغ نحو 30 الف طن”، وتابع “سنستكمل كل برنامج البنك الدولي خلال سنة 2023 من ناحية امدادات القمح والحفاظ على سعر ربطة خبز بشكل مقبول وهي من أرخص السلع في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام