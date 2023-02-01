إبراهيم الموسوي: حزب الله يعمل للتخفيف من معاناة الناس بظل غياب الدولة

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إبراهيم الموسوي أن “حزب الله يعمل ليلا نهارا لأجل التخفيف من الآلام والأوجاع ومن المعاناة القاسية على الناس في ظل غياب الدولة”.

وقال الموسوي خلال لقاء حواري سياسي في بلدة بيت صليبي غرب بعلبك إن “هذه الآلام والأوجاع والمعاناة هي أكبر من قدرة أي دولة أن تتحملها، وحزب الله ليس دولة ضمن دولة، ولا بديلًا عنها بل مساعد لها”، واضاف “الجميع في هذه المنطقة يعلمون ما يقدّمه حزب الله للبلديات، التي هي مؤسسات تابعة للدولة من مساعدات كبيرة، على صعيد المازوت لتأمين المياه للأهالي ولنقل النفايات، بالإضافة إلى المساعدات المرضية لا سيما للأمراض المستعصية والمساعدات المدرسية والتربوية وغيرها لا سيما للعائلات الفقيرة والمعوزة”.

وشدد الموسوي على أنّ “حزب الله لم يتوان في تقديم ما باستطاعته، ولو كان باستطاعته تقديم المزيد لفعل، وهو لن يبخل على أهله وبيئته الذين قدموا الدم والتضحيات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام