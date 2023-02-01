حمية تفقد مراكز جرف الثلوج: على المواطنين التقيد بالإرشادات المتعلقة بالعاصفة حرصا على سلامتهم

قام وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال في لبنان علي حمية مساء الثلاثاء بجولة ميدانية تفقدية لبعض مراكز جرف الثلوج، ومنها مركز جرف الثلوج في ضهر البيدر.

واطلع حمية على الجهوزية التي تقوم بها المراكز لمواجهة تداعيات العاصفة “فرح” والحد من اثارها، مشيدا “بالجهود التي قام ويقوم بها العاملون بمراكز جرف الثلوج”.

وأشار حمية الى انه من “واجبنا كدولة تأمين فتح الطرقات”، وناشد “المواطنيين التقيد بإرشادات الأجهزة الامنية المتعلقة بالعاصفة حرصا منها على سلامتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام