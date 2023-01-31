مؤرخون صهاينة : حكومة نتنياهو خطرٌ على وجود الكيان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 31 2023 - 15:48

مؤرخون صهاينة : حكومة نتنياهو خطرٌ على وجود الكيان

منذ 54 mins 31 January، 2023
اسرائيل الى زوال
اسرائيل الى زوال
عين على العدو - كيان العدو
علي علاء الدين

 

ان الازمة الداخلية الصهيونية تعدت حدود السياسة  ، فبعد الاشتباك المستمر مع المعارضة والتظاهرات المستمرة في كل سبت  رافضة لكافة الاجراءات التي تقوم بها حكومة نتنياهو  بالاضافة للازمة على مستوى القضاء والاتفاقيات والاجراءات التي يحاول نتنياهو تمريرها ، وانتقال الازمة  للاعلام بعد الهجوم على قناة 13 العبرية في القدس من قبل مستوطنين وتحطيم كاميراتهم ومعداتهم

 

وما تلاها من تصريح لرئيس الحكومة السابق و رئيس المعارضة الحالي يائير لابيد لاذاعة 103 fm   حيث هاجم القناة 14 العبرية : “هل ينكر أحد أن هذه القناة مخصصة لمدح نتنياهو من الصباح إلى المساء؟ حتى هم لا ينكرون – هذه قناة تعمل في خدمة حكومة نتنياهو ”

 

لبيد

انتقلت الازمة الى أصل وجود الكيان حيث وجّه أكثر من 100 مؤرخ صهيوني متخصصون في “تاريخ شعب إسرائيل” في الجامعات الصهيونية والأميركية، انتقادات شديدة إلى حكومة نتنياهو، على خلفية الاتفاقيات الائتلافية وخطة “الإصلاحات القضائية”. واتهم المؤرخون في عريضةٍ نشرت عبر وسائل اعلام صهيونية أن الاجراءات الحكومية تؤدي الى “تشكيل خطر على مجرد وجود دولة إسرائيل والأمة الإسرائيلية”.

 

نهاية الكيان

وأشاروا إلى أنه “عندما يهدد الحكم مواطنيه بسحب حقوق في المساواة وبمحاكمة نزيهة، فإن النتيجة التي لا يمكن منعها في إصلاحات ليفين، تغيّب التكتل الاجتماعي وشعور الانتماء ويحل مكانها شعور بالاغتراب والعداء، والإصلاحات المقترحة تهدد الاقتصاد الإسرائيلي أيضاً”. ورأى المؤرخون أنه “عندما تُفقد الثقة بالقانون الجنائي – بسبب تسييس تعيين القضاة، وهو لُبّ جهاز الأخلاق والقضاء في أي حضارة – ستُفقد البوصلة الأخلاقية والثقة بالعدالة في القضاء”.

المصدر: اعلام العدو

التعليقات

مقالات لنفس الكاتب: علي علاء الدين

ذات صلة