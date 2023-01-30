في حلقة من برنامج الخط الساخن بعنوان “الزراعة في الجنوب: تكلفة عالية وكساد للمنتجات.. ما هي الحلول؟” اعتبر السيد محمد الحسيني نقيب مزارعي الجنوب ان كلفة جميع احتياجات الانتاج الزراعي هي بالعملة الصعبة ما عدا اليد العاملة وتحدث بالاسهاب عن واقع الزراعة.



وفي جولة للزميلة ديما تعرفت خلالها مع عدد من المزارعين على واقع الزراعة والتحديات التي يواجهونها.واستكملت الزميلة ديما جمعة جولتها من البستان الى تاجر الجملة فاسواق المفرق كيف يتغير سعر الليمون؟بسبب الخسائر المالية التي يتعرض لها مزارعو الحمضيات اتجه العديد منهم الى قطع الاشجار.وفي مداخلة هاتفية اكد د. محمد بو زيد – مدير الثروة الزراعية في وزارة الزراعة ان الازمة التي نعيشها تنعكس على مختلف القطاعات وشرح استراتيجية عمل الوزارة.كيف يمكن للدولة والجهات المانحة مساعدة المزارعين في توزيع الانتاج؟