عدد من الجرحى في انفجار بمسجد داخل مقر للشرطة في بيشاور – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 30 2023 - 11:40

عدد من الجرحى في انفجار بمسجد داخل مقر للشرطة في بيشاور

منذ 23 mins 30 January، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة