عدد من الجرحى في انفجار بمسجد داخل مقر للشرطة في بيشاور – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2023 - 11:40
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عدد من الجرحى في انفجار بمسجد داخل مقر للشرطة في بيشاور
منذ 23 mins
30 January، 2023
انفجار
بيشاور
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