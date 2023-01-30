انجاز طبي ايراني: منتج “نانو” يوقف النزيف في أقل من دقيقة

تمكّن باحثون إيرانيون من التوصّل إلى منتج من تقنية “النانو” يمكنه منافسة العيّنات الأجنبية التي يمكن أن تعمل على وقف نزيف الدماء في أقل من دقيقة.

وقالت سعیده ظهرابي إحدى السيدات الإيرانيات الناجحات في مجال إنتاج الأجهزة الطبية، ونجحت في إنتاج ضمادة من خلال تقنية النانو”، لوكالة آنا للعلوم والتكنولوجيا، حول نشاط شركتها ” تعمل شركتنا في مجال المعدات الطبية ومنتجات تكنولوجيا النزف، حيث تمكنّا حتى الآن من تصميم مجموعة متنوعة من الضمادات وضمّادات ربط الدم مع القاعدة الرئيسية لمركّب النانو ، الذي يحتوي على بنية بوليمر بيولوجية”.

وحول فكرة إنتاج هذا المنتج التكنولوجي، تقول : من خلال فحص المتطلبات في مجال الأجهزة الطبية توصلنا إلى استنتاج، أن التطبيق المهم لهذا المنتج هو في مجال العمليات الجراحية، بما في ذلك وقف نزيف العظام في جراحة العظام وجراحة القلب والعمود الفقري.

وكمقارنة بالمنتجات الموجودة في السوق، توضّح الباحثة الإيرانية: “العيّنات المستخدمة حالياً تشبه الشمع وتستخدم في أماكن مختلفة بحسب طبيعتها ، كما أن العيّنات الأجنبية من الطبيعة نفسها. المشكلة الرئيسية في هذا النوع من الحبل المولّد للدم هو أنه يبقى داخل أنسجة العظام ويسبب العدوى، وهذا يدفع بعض الجرّاحين إلى عدم استخدام هذا المنتج، في هذا المنتج ، تم تصميم طبقات رفيعة جداً قادرة على الاتصال بجميع الأنسجة، بما في ذلك العظام ، والتي يمكن وضعها بسهولة وإزالتها عن السطح من دون التسبب في حدوث عدوى وآثار جانبية ، وتسريع عملية التخثّر. تتمتع هذه الحشوات ذات البنية النانوية بالقدرة على إيقاف النزيف في أقل من دقيقة”.

وبالنسبة لجودة المنتج المتطور الذي تم التوصل إليه، قالت: تم إنتاج هذا المنتج لأول مرة بهذه القاعدة التقنية المختلفة في السوق لأن المعرفة التقنية وطبيعة منتجنا مختلفان تماماً عن الأمثلة الأخرى ، كما أنه يساوي المنتجات الأجنبية المماثلة من حيث الجودة وهو تماماً تنافسي.

من ناحية أخرى ، نظراً لأن لدينا المعرفة التقنية بهذا المنتج ، فلا داعي للقلق بشأن إعداده وإنتاجه. وتتمتع هذه الحشوات النانوية ببنيتها النانوية بالقدرة على إيقاف الدم في أقل من دقيقة.

وعن منتجات شركتهم الأخرى، تقول ظهرابي: “طبقاً لاحتياجات السوق، قمنا بتصميم تصميمات مختلفة في هذا المجال، وحتى الآن، بالإضافة إلى هذه الضمادة ، قمنا أيضاً بتصميم 6 منتجات أخرى بالبوليمرات الحيوية وتكنولوجيا النانو ، أحدها هو السدادات القطنية المستخدمة في جراحة الأنف، هذه السدادات القطنية عبارة عن ضمادات مشربة بالمضادات الحيوية ، ولأنها مصنوعة من القطن وليس لها خصائص الإرقاء ، فإنها تلتصق بهيكل الجرح داخل تجويف الأنف، وهو أمر مزعج عند سحبه. لكن المنتج الذي أعددناه يحل كلا المشكلتين ولا يلتصق بسطح الجرح ويمكن إزالته بسهولة شديدة”.

المصدر: وكالة انا