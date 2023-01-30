بالفيديو | مستوطنة صهيونية عن الشهيد خيري علقم: مر من أمامي وقال نحن لا نقتل النساء!! – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2023 - 11:40

بالفيديو | مستوطنة صهيونية عن الشهيد خيري علقم: مر من أمامي وقال نحن لا نقتل النساء!!

منذ 55 mins 30 January، 2023
فلسطين المحتلة مستوطنة إسرائيلية عن الشهيد علقم مر من أما...ي وقال نحن لا نقتل النساء - snapshot 1.85
عربي وإقليمي - كيان العدو

تحدثت مستوطنة صهيونية عن اللحظات التي نفذ فيها الشهيد خيري علقم عملية القدس، مساء الجمعة الماضي، قائلة إنه مر من أمامها دون أن يؤذيها بعدما توسلت إليه.

وقالت الشاهدة للقناة 11 العبرية إنها توسلت إلى منفذ عملية النبي يعقوب ألا يقتلها حين اقترب منها، فقال لها إنه لا يقتل النساء، وأكمل طريقه.

ومساء الجمعة، قُتل 7 مستوطنين صهاينة وأُصيب آخرون في عملية بطولية بمستوطنة “النبي يعقوب” قرب بلدة بيت حنينا، المقامة على أراضيها، شمالي القدس.

وبعد أقل من 24 ساعة، أُصيب مستوطنان إسرائيليان، أحدهما بجراح خطيرة في إطلاق نار قرب مستوطنة في سلوان بالقدس الشرقية في عملية نفذها فتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاماً.

المصدر: وكالات

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