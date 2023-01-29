تقرير مصور | مضاربات في صرف الدولار قبل اجتماع مجلس المصرف المركزي غداً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2023 - 21:08

تقرير مصور | مضاربات في صرف الدولار قبل اجتماع مجلس المصرف المركزي غداً

منذ 42 mins 29 January، 2023
لبنان

تقلبات سعر صرف الدولار تواصلت في عطلة الاسبوع وقبل الاجتماع المرتقب غدا لمجلس المصرف المركزي.

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