تقرير مصور | مضاربات في صرف الدولار قبل اجتماع مجلس المصرف المركزي غداً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2023 - 21:08
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الجهاد الإسلامي: إعدام الشاب كرم سلمان بدم بارد هو استمرار لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بغطاء حكومة العدو الفاشية
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الكابينت قرر توسيع البناء الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة وسحب الهويات "الإسرائيلية" من عائلات منفذي العمليات الفدائية
الكابينت يقرر منح رخص حمل السلاح لآلاف المستوطنين الصهاينة مقابل توسيع دائرة الإعتقالات بحق الفلسطينيين
قوات الاحتلال تغلق منزل منفذ عملية القدس الشهيد خيري علقم في بلدة الطور بالقدس المحتلة بعد إخلائه من سكانه
قوات الاحتلال تشرع بهدم منزل الفلسطيني محمد شقيرات بالجرافات وسط حماية عسكرية مشددة بجل المكبر بالقدس المحتلة
جيش العدو: قتلنا مسلحا واعتقلنا آخر عند تسللهما من جنوب غرب سوريا قرب خط وقف إطلاق النار في الجولان
الخارجية الفلسطينية: قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر ضد المقدسيين المدنيين العزل هي عقوبات عنصرية جماعية
وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية: الاحتلال اعتقل خلال الـ48 ساعة الأخيرة 60 فلسطينيا غالبيتهم من القدس المحتلة وضواحيها
فصائل المقاومة الفلسطينية: ما يتعرض له الأسرى البواسل في سجون الاحتلال من إجراءات قمعية هو عدوان إجرامي غاشم
وزارة الخارجية اللبنانية تدين الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين وتحمل الحكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد
وزارة الخارجية اللبنانية تحيي إصرار الفلسطينيين على الدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم بالوسائل المتاحة
قوى المعارضة في البحرين: نستنكر الإرهاب الصهيوني ونقف مع الشعب الفلسطيني في مقاومته والدفاع عن حقوقه المشروعة
لبنان: توقيع انضمام شركة قطر للطاقة إلى كونسورتيوم استكشاف وإنتاج النفط والغاز في لبنان
وزير الطاقة اللبناني: نشهد انطلاقة لمرحلة جديدة تساهم في تثبيت موقع لبنان على الخارطة البترولية في المنطقة
وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري: ستستحوذ قطر بموجب الاتفاقية على نسبة 30% من كلتا المنطقتين 4 و 9
المدير التنفيذي لشركة توتال إنرجيز" الفرنسية: ملتزمون بالتنقيب وسنبدأ بالمسح الأسبوع المقبل والاتفاق سيسهم بتنمية لبنان
الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية: هذا الاتفاق مهم بالنسبة للبنان وسيكون جل تركيزنا تأمين الطاقة لهذا البلد
النائب جبران باسيل: في حال فشل مساعينا سأفكر جديا بالترشح لرئاسة الجمهورية للإحتفاظ بمبدأ أحقيه التمثيل
الشيخ نعيم قاسم: أين الغرب والديمقراطية وحقوق الإنسان من قتل الشرطة رجلا أسودا وهم الذين اعتدوا على إيران وأساؤوا لشعبها
رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن: انتخاب رئيس للجمهورية مرهون بإرادة بعض الفرقاء السياسيين اللبنانيين
الشيخ أحمد قبلان: المحقق العدلي المكفوفة يده القاضي طارق البيطار وظيفة تخريب ومشروع فتنة وأداة خارجية وتجب محاكمته
رابطة أساتذة التعليم المهني الرسمي في لبنان تعلن الاستمرار بالاضراب للأسبوع الرابع حتى تحصيل الحد الأدنى من العيش الكريم
وزارة النقل السورية: استئناف الرحلات الجوية "دمشق ـــ بغداد ـــ دمشق" بمعدل رحلتين أسبوعيا اعتبارا من 2 شباط المقبل
تونس: مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية
وزارة الدفاع الإيرانية: إفشال هجوم بثلاث طائرات مسيَّرة صغيرة على مصنع عسكري تابع لها في محافظة أصفهان وسط البلاد
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل في العاصمة طهران نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
عبد اللهيان: ندين الحملات الإرهابية الإسرائيلية ونعتقد أن المقاومة الفلسطينية ستلقن العدو الصهيوني درسا جديدا
آل ثاني: تربطنا بإيران مشتركات عديدة ونسعى دوما لخلق بيئة ملائمة لعقد جولات تفاوض إضافية بشأن الإتفاق النووي
الأمين العام لحلف الناتو: انتصار بوتين في أوكرانيا سيرسل رسالة بأن القادة المستبدين قادرون على تحقيق ما يريدون
الكرملين: ليس هناك محادثات متفق عليها مع المستشار الألماني حتى الآن لكن بوتين منفتح على التواصل
رئيس الوزراء البريطاني يقيل رئيس حزب المحافظين وزير المالية ناظم الزهاوي لخرقه القانون الوزاري المتعلق بالضرائب
تقرير مصور | مضاربات في صرف الدولار قبل اجتماع مجلس المصرف المركزي غداً
منذ 42 mins
29 January، 2023
لبنان
تقلبات سعر صرف الدولار تواصلت في عطلة الاسبوع وقبل الاجتماع المرتقب غدا لمجلس المصرف المركزي.
المصرف المركزي
سعر صرف الدولار
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