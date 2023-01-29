ارسلان: التقاعس في موضوع الدولار بات فاضحا و”اللعب عالمكشوف” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2023 - 18:06

ارسلان: التقاعس في موضوع الدولار بات فاضحا و”اللعب عالمكشوف”

منذ 39 mins 29 January، 2023
طلال ارسلان
لبنان

غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على “تويتر”: “قد يكون ارتفاع الدولار بهذا الشكل سببه نقدي ومالي بالدرجة الأولى، إنما التلاعب الحاصل في الفترة الأخيرة والتقاعس الواضح من قبل المعنيين في الحكومة والمصرف المركزي بات فاضحا و”اللعب عالمكشوف”.

وأضاف: “كل الأزمات تحصل في دول العالم إنما أزمة تجاهل المسؤولين للناس لبنانية صرف ولا مثيل لها. نحن نعيش في دولة يتأقلم فيها كل متربع على عرش الفساد مع أوجاع الناس ومعاناتهم، ويفتش عن حجج يستغلها للوم الناس ورمي التهم والمسؤولية عليهم في كل أزمة تحصل”.

وختم أرسلان: “تواضعوا وتحاوروا وفتشوا عن نظام جديد يخلص أولادكم وأحفادكم من الدمار الذي تسببتم به”.

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