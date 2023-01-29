ايران تعلن فشل هجوم على مجمع للصناعات الدفاعية في اصفهان

وفي أعقاب الانفجار، قالت وزارة الدفاع في بيان إن “هذا الهجوم الفاشل لم يسفر عن وقوع ضحايا ولحقت اضرار طفيفة بسقف المصنع والتي بفضل الله لم تتسبب في إحداث خلل في معدات ومهمات المجمع”.

كما أكد البيان أن وزارة الدفاع “تطمئن الشعب الايراني الأبي بأن انشطة مراكزنا لإنتاج القدرات والأمن ستستمر بسرعة وجدية، ولن يكون لمثل هذه الاجراءات العمياء تأثير على استمرار مسيرة تقدم البلاد”.