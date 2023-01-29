ايران تعلن فشل هجوم على مجمع للصناعات الدفاعية في اصفهان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 29 2023 - 14:36

ايران تعلن فشل هجوم على مجمع للصناعات الدفاعية في اصفهان

منذ 32 mins 29 January، 2023
وزارة الدفاع الايرانية
وزارة الدفاع الايرانية
ايران - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الدفاع الايرانية عن تعرّض أحد مجمعات الصناعات الدفاعية التابعة للوزارة في اصفهان، مساء السبت، “لهجوم فاشل بأجسام طائرة صغيرة (مسيرّات) اصيب احدها من قبل الدفاع الجوي للمجمع، فيما انفجر الاثنان الآخران بعد وقوعهما في فخاخ دفاعية”.

وفي أعقاب الانفجار، قالت وزارة الدفاع في بيان إن “هذا الهجوم الفاشل لم يسفر عن وقوع ضحايا ولحقت اضرار طفيفة بسقف المصنع والتي بفضل الله لم تتسبب في إحداث خلل في معدات ومهمات المجمع”.

كما أكد البيان أن وزارة الدفاع “تطمئن الشعب الايراني الأبي بأن انشطة مراكزنا لإنتاج القدرات والأمن ستستمر بسرعة وجدية، ولن يكون لمثل هذه الاجراءات العمياء تأثير على استمرار مسيرة تقدم البلاد”.

المصدر: ارنا

التعليقات

ذات صلة