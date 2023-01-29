باسيل: ندعو للتشاور بعجلة ثنائياً او جماعياً

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، “مد اليد للجميع”، وقال “ندعو للتشاور بعجلة، ثنائيا او جماعيا، وبأي شكل، ليكون هناك توافق على برنامج صغير وسريع التطبيق، وتوافق على لائحة مصغرة من الأسماء للاتفاق على واحد منها، او اقله للتصويت عليها اذا تعذر اختصارها باسم واحد”.

اضاف: “في حال فشل المساعي واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص، سأفكر جديا بالترشح لرئاسة الجمهورية، بغض النظر عن الخسارة والربح، لنكون اقله احتفظنا بمبدأ أحقية التمثيل. وفي حال رفضت كل مساعينا وتأكدت نوايا الإقصاء، نذهب إلى الممانعة السياسية الشرسة ضد كل المنظومة والنظام”.

وتابع: “قلنا ان الشراكة هي علة وجود لبنان، والشراكة سلاحنا ولا نتخلى عنها. نحن مستعدون لأن نعقد تفاهما جديدا مع حزب الله ومع أي مكون سياسي حول بناء الدولة بالشراكة شرط تنفيذه”.