منخفض جوي يؤثر على لبنان

منخفض جوي متمركز فوق البحر الاسود و شمال تركيا يؤدي الى طقس متقلب في لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يشتد تأثيره اعتبارا من نهار غد الاثنين ويكون مترافقاً بكتل هوائية باردة تؤدي الى تساقط أمطار وثلوج ورياح قوية مع عواصف رعدية ويستمر تأثيره خلال أيام الأسبوع المقبل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات، واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة شمال البلاد، كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1900 متر وما فوق على المرتفعات الشمالية.

الإثنين: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة، تشتد غزارتها ليلا يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب ال50كم/س. تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1700 متر وما دون شمال البلاد و يتدنى مستوى تساقطها فجر الثلاثاء لتلامس ال 1400 متر.

الثلاثاء: غائم مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض والتي تكون دون معدلاتها الموسمية مع ضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل تقريبا الى 55 كلم/س شمالا كما تتساقط الثلوج بدءأ من ارتفاع 1400 متر وما فوق وتلامس ال 1200 متر خلال الليل مع تدني درجات الحرارة.

الأربعاء: غائم مع استقرار في درجات الحرارة نهارا دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب على المرتفعات كما تتساقط الأمطار بشكل متفرق و تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل لحدود ال 75 كلم/س خاصة شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع تدني درجات الحرارة لتلامس فجر الخميس حدود ال 1000 متر شمال البلاد.

– درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 12 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى14 درجة، في الداخل من 6 الى 14 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا الى جنوبية شرقية ليلا، سرعتها من 10الى 35كم/س.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية