هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 50 فلسطينيا من القدس المحتلة منذ مساء أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2023 - 15:12

هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 50 فلسطينيا من القدس المحتلة منذ مساء أمس

منذ 48 mins 28 January، 2023
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