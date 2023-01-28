محمد ياغي: حزب الله مع الناس

استقبل المعاون التنفيذي للأمين العام لحزب الله الحاج محمد ياغي في دارته في بعلبك رئيس اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام عماد ياغي الذي طرح المشاكل التي يعاني منها القطاع العام.

ودعا الحاج ياغي “لصرخة بالتوازي مع التحرك الذي دعا له الاتحاد العمالي العام بظل فراغ في كرسي الرئاسة الاولى وعلى الرافضين للحوار في المقلب الاخر ان يبادروا الى سماع صوت الامين العام الذي يدعو دوما للحوار”.

وأثنى الحاج ياغي على “كل حراك نقابي شريف غير مرتبط بأجندات ويلامس اوجاع العمال والكادحين ويرتقي مع العمل النقابي بكل ما للكلمة من معان”، واكد ان “حزب الله مع الناس واوجاعهم اوجاعه الا انه يجب على الدولة بكل مؤسساتها تحمل مسؤولياتها تجاه آلاف العائلات”.

وبالنسبة للاستحقاق الرئاسي، قال ياغي إن “كل يوم تأخير يصب في مصب الكارثة الاقتصادية وعلى الآخرين تحمل مسؤولياتهم الوطنية”.

من جهته، شكر عماد ياغي “حزب الله على حرصه اللامتناهي على انصاف العمال والوقوف الى جانبهم”، وأثنى على “الدور الذي تلعبه وحدة النقابات والعمال في حزب الله في هذا المضمار”.

المصدر: بريد الموقع